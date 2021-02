Quem conhece o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande, se encanta com a variedade de animais silvestres presentes no local. São aves, macacos, antas e até onças vivendo em um ambiente com muito cuidado. Porém, todos os animais que chegam ao local, trazem uma história triste. Os filhotes, sempre órfãos, são encontrados perdidos das mães em canaviais, rodovias, fugindo de queimadas ou resgatados do tráfico ou criação ilegal, assim como grande parte das aves.

O Centro de Reabilitação é mantido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e vinculado à Gerência de Fauna e Flora do Imasul/Semagro. Em setembro de 2020, O Cras e Sigo Homeopatia Veterinária, por meio do Projeto Amigo Sigo, pactuaram parceria, onde os animais silvestres recebem medicamentos homeopáticos e a equipe conta com orientação gratuita, visando acelerar o processo de reinserção à natureza. “A Sigo tem entre suas premissas, o bem-estar animal, lembrando que todos os seres merecem respeito. Por meio do Amigo Sigo, já auxiliamos Ongs, projetos, protetores e iniciativas de amparo aos animais e sabíamos que o Cras seria beneficiado com esta parceria, pois, os animais atendidos chegam sempre em situação triste, feridos e traumatizados e por isso, decidimos apoiar este importante trabalho de preservação da nossa fauna”, destaca a médica veterinária e diretora da Sigo Homeopatia, Mônica de Souza.

Atualmente com cerca de 250 animais atendidos – sendo cerca de 35% filhotes, o Cras conta com uma equipe bastante dedicada à recuperação dos animais, para que possam ser inseridos de volta à natureza. Alguns, entretanto, não conseguem retornar ao seu habitat, ficando sob os cuidados do Centro ou sendo encaminhados a santuários e zoológicos.

De acordo com o médico veterinário do Cras, Diogo Borges, o tratamento homeopático está destinado praticamente aos filhotes, que apresentam ótimos resultados em recuperação. “Cerca de 80% dos animais tratados com homeopatia são filhotes, onde há resultados mais expressivos, inclusive muitos, recebem o tratamento desde a cozinha, onde o alimento já chega até eles com o medicamento. Temos resultados significativos, por exemplo, com as aves, que apenas com a homeopatia, tiveram grande redução da diarreia e com isso, redução de 40% dos óbitos por este problema em 2020, comparado a 2019”, relata o médico veterinário.

Anta Antônio e arara sem penas – Antônio é uma simpática onça macho de dois anos de idade e uma incrível história de superação. Resgatado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) em fevereiro de 2020, o animal foi encontrado em uma fazenda no município de Costa Rica, perdido da mãe. Os funcionários esperaram a mãe retornar, mas como isso não ocorreu, acionaram a polícia para o resgate. Trazido ao Cras, o filhote apresentava uma série de fragilidades, que estão sendo eliminadas com uso exclusivo da homeopatia. “O Antônio recebe uma fórmula especial e está evoluindo muito. Ele come o dia todo agora, está nascendo pelos, que antes havia falhas e a mobilidade melhorou. Antes ele não andava e não tinha a locomoção que tem hoje. Além disso, está ganhando cerca de 1,5 kg por semana, o que demonstra o quanto está se fortalecendo e evoluindo”, destaca Borges, reforçando que o mamífero não recebeu nenhum tipo de tratamento além do homeopático.

Possível vítima de maus-tratos, uma das araras Canindé do local chama atenção por não ter nenhuma pena no corpo, com algumas apenas na cabeça. Após denúncias, a PMA chegou até o local onde a ave foi encontrada. Apelidado de “arara frango”, devido seu estado, o animal exigiu inúmeros cuidados por parte da equipe. Com cinco meses de tratamento exclusivamente homeopático, a arara já está com o corpo sendo coberto por novas penas. Outro caso que chamou a atenção da equipe foi um tamanduá que chegou ao local com uma das patas quebradas e em poucas semanas, apresentou recuperação com uso de homeopáticos.

“A homeopatia e o suporte da Sigo tem sido o grande diferencial para nós. Mudou muito e ajuda muito o nosso trabalho. Hoje, conseguimos manusear melhor os animais que chegam traumatizados e agressivos graças à homeopatia, entre tantos outros benefícios para a recuperação destes animais”, finaliza o veterinário.

Além dos produtos de linha da Sigo Homeopatia Veterinária, o Cras recebe fórmulas específicas para casos como o da Anta Antônio, que requer mais atenção. Recentemente um filhote de onça encontrado em um canavial também recebeu a homeopatia para ajudá-la no trauma da perda da mãe e em seguida, o animal foi encaminhado para um santuário. De acordo com a Lei 9.605/98, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida é crime, com pena de detenção e multa.

O Cras recebe animais silvestres resgatados e feridos de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h. Informações pelo (67) 3326-1429.