Mais um campo-grandense está sendo beneficiado com o Auxílio Atleta da Prefeitura de Campo Grande. Desta vez o jovem Luiz Felipe da Silva foi beneficiado com o recurso e vai disputar em Londrina-PR, a seletiva do brasileiro de Karatê, que acontecerá entre os dias 17 a 21 de agosto.

O auxílio, garantido via Fundação Municipal de Esporte (Funesp) pela Lei nº 6.754, de dezembro de 2021, tem como objetivo apoiar atletas e equipes, do município em competições esportivas e paradesportivas oficiais no território nacional ou no exterior, disponibilizando assistência no custeio com transporte, estadia, alimentação e pagamento de inscrições.

Estudante de engenharia da computação, o karateca já ganhou alguns títulos, ganhando o primeiro lugar na disputo estadual este ano. “Eu estou confiante. Em anos anteriores peguei classificação do brasileiro. Estou treinando bastante e acredito que eu vou chegar bem para competir. E o Auxílio vai me ajudar muito porque sem ele não conseguiria ir para essa competição”, agradeceu.

Para o diretor-presidente da Fundação de Esporte, Odair Serrano, o recurso já está trazendo bons resultados para o esporte. “O auxílio já trouxe grandes resultados para os atletas da Capital, com títulos inclusive internacionais”, destacou.

Sobre o Auxílio

Para receber o auxílio, o atleta deve ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir idade mínima de 8 anos, residir no município há mais de um ano, estar em plena atividade esportiva para participar de competições. O requerimento de concessão deverá ser apresentado com antecedência mínima de até 60 dias antes da competição. O valor máximo de custeio de despesa por atleta será de 5 mil reais.

Para ter o auxílio o atleta deve apresentar o requerimento junto à Funesp, anexando documentos que comprovem a condição de atleta, o calendário da competição, relação dos gastos e comprovante de estar matriculado em instituição de ensino (atletas menores de 18 anos de idade). A documentação deverá ser entregue em envelope hermeticamente fechado.