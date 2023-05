Depois de dois anos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou para a Série A, mas ainda não conseguiu dar alegria para a torcida do Rio de Janeiro. Em dois jogos feitos até agora em casa, o Cruz-maltino não sabe o que é vencer.

E a torcida vascaína tem feito sua parte para ver a equipe voltar a vencer. No primeiro confronto de retorno em casa, o Vasco colocou quase 60 mil torcedores no Maracanã, diante do Palmeiras, mas ficou no 2 a 2. No reencontro com São Januário, os 21.500 ingressos foram comercializados, mas a torcida sequer comemorou gol. Derrota por 1 a 0 para o Bahia. Agora, diante do Santos, a expectativa é que, enfim, saia o primeiro triunfo no Rio de Janeiro.

Inclusive, em cinco jogos até aqui, o Vasco venceu apenas um e soma seis pontos, com dois empates e o revés já citado diante do Bahia. O triunfo foi logo na estreia, no Mineirão, diante de um favorito Atlético por 2 a 1. Agora, são quatro jogos sem vencer.

Ciente do apoio incondicional da torcida, o Vasco fez de tudo para mandar o jogo com o Peixe no Maracanã, por considerar uma partida com um grande apelo. Mes dessa vez, optou pelo diálogo com Flamengo e Fluminense, que foi negado.

A justificativa irritou o clube cruz-maltino, já que no domingo neenhum deles atuará no Maior do Muindo. O Flu joga neste sáabdo (13,), no estádio. A ideia do Vasco era ter o Termo de Permissão de Uso (TPU), que foi dado a Fla-Flu por mais 180 dfias.

Com o passar desse período, o Vasco quer entrar novamente na briga pela licitação do Maracanã e reforomar São Januário. A ideia é transformar sua casa em uma arena moderna, que coloque medo nos adversários.

Por enquanto, o Vasco vai usar o acanhado estádio, que foi palco de tantas glórias. E os mais de 20 mil vascaínos que forem à São Januário esperam, enfim, a primeira vitória no Rio de Janeiro de presente.