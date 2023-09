Com apoio de lideranças, Camila critica gestão atual e conversa com concorrentes

A deputada federal Camila Jara (PT) começou, finalmente, a sinalizar que quer mesmo disputar a Prefeitura de Campo Grande pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Após faltar reuniões do partido para tentativa de consenso, nesta sexta-feira, a deputada finalmente começou a procurar as concorrentes e fez críticas a atual gestão da Prefeitura de Campo Grande.

Na rede social, Camila usou uma montagem com o cantor Bruno Mars, em vídeo feito por ele em São Paulo. Na montagem, Bruno passa por alguns pontos da cidade que apresentam problemas com chuvas ou obras paradas.

“Campo Grande coleciona obras paradas e abandonadas. São creches e escolas que poderiam estar atendendo as mais de 8 mil crianças que aguardam na fila por uma vaga, obras de mobilidade urbana, como a Ernesto Geisel e o corredor de ônibus da Günter Hans (que até já causou acidentes com morte), quilômetros e quilômetros de ruas sem asfalto ou esburacadas… Essa é a Campo Grande que Bruno Mars não conhece, mas a gente sim”, postou.

Além da provocação na rede social, Camila conversou com lideranças petistas para falar que pretende mesmo disputar, incluindo uma das concorrentes do partido na briga para ser a candidata, Bartolina Catanante.

“Conversamos. A pretensão do partido é que a gente consiga chegar no consenso. Estamos conversando. Falei das minhas intenções, ela das dela, temos um tempo para chegar a um consenso e vamos conversando. Agora, volto para as minhas bases para conversar”, contou a Professora Bartô, como é conhecida.

Camila também conversou com o deputado Pedro Kemp e conquistou mais um apoio na corrida pela prefeitura. Ela já tem voto declarado dos deputados Vander Loubet e Zeca do PT. “Ela me confirmou que quer mesmo ser candidata. Vai conversar com as demais para conquistar apoio e chegar na plenária do dia 23 com uma única candidatura. Ela tem meu apoio. Uma liderança nova, com nome em ascensão e extrapola o PT. Entra muito bem na juventude, sai das bases tradicionais, amplia. Vamos fazer disputa, com chances de ir para o segundo turno. Uma candidatura que empolgaria nossa militância”, avaliou.

Procurada pela reportagem, Giselle Marques, que também está na disputa pela vaga no PT, disse que não conversou com Camila, mas que está à disposição. Entretanto, entende que o partido só conseguirá definir um nome na plenária do dia 23, já que considera difícil um consenso, visto que não pretende recuar. Hoje, o PT tem como interessadas Camila, Gisele, Bartô e a professora Eugênia Portella.

