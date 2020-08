A Prefeitura de Nova Andradina irá inaugurar na segunda-feira (10) o Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Souza. Com de 2.012,00 m² de área construída, o espaço será multiuso e vai oportunizar ao município a realização de grandes eventos.

O Centro de convenções contou investimento de R$ 4,9 milhões. Deste valor, R$ 1,6 milhão foi viabilizado por Marçal Filho por meio de emenda parlamentar quando foi deputado federal. A outra parte conta com recursos próprios da Prefeitura e do Governo Federal.

“Esse espaço é muito aguardado pela classe artística, empresários e poder público, para que possam realizar desde palestras, workshop, audiências públicas e trabalhos culturais, da dança, da música, artes cênicas”, diz o deputado.

O prédio contará com dois grandes anfiteatros, amplo hall de entrada e moderno salão de exposições e convivência, camarins, sanitários, sistema de som e ar-condicionado. Com a inauguração, Nova Andradina será uma das poucas cidades de Mato Grosso do Sul a contar com um amplo Centro de Convenções.

Marçal Filho já destinou para Nova Andradina R$ 2,9 milhões em emendas, recursos que já foram aplicados em drenagem e asfalto, aquisição de patrulha mecanizada e na construção do Centro Público da Juventude.