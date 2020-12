Com foco na mudança de comportamento voltada para a sustentabilidade e após o sucesso da primeira edição do Drive Thru da Reciclagem, realizado em outubro, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) foi um dos grandes apoiadores da segunda edição do evento que aconteceu de 11 a 13 de dezembro, onde foram coletadas aproximadamente oito toneladas de resíduos.

Este ano, devido a pandemia da Covid-19, a coleta teve que ser diferente, no formato drive thru, e foi bem aceita pela população campo-grandense, tendo em vista a quantidade arrecada nas duas primeiras edições, onde a segunda quase superou o dobro da primeira.

Com o descarte correto de 68 litros de óleo de cozinha usado e 58 quilos de medicamentos vencidos, foram preservados 27 milhões e 800 mil litros de água em apenas três dias. Durante as duas edições do evento, quase 96 milhões de litros de água deixaram de ser contaminados devido ao destino correto de resíduos altamente poluentes.

Para Ana Cristina Franzoloso, gestora do Drive Thru da Reciclagem em Campo Grande e embaixadora do Semana Lixo Zero no Brasil, os resultados foram extremamente significativos. “Demonstra a relevância de ações que unem gestão pública, iniciativa privada e sociedade, onde através da responsabilidade compartilhada conseguimos alcançar números significativos relacionados a impacto ambiental e social”, analisa.

Nos altos da Afonso Pena, em frente ao Aquário do Pantanal, as tendas dos coletores ficaram distribuídas dentro do estacionamento. O condutor descartava os resíduos sem precisar descer do carro, evitando aglomeração e contato com pessoas e outros objetos. Em troca, ganhava uma muda de árvore frutífera.

Com a tenda do FAC recebendo doações, muitas pessoas aproveitaram para desapegar do que não usava mais. Camas, mesas, roupas, calçados, brinquedos, utensílios domésticos, móveis e até bicicleta foram destinados para doação.

Uma das novidades do 2º Drive Thru da Reciclagem foi o Ambiente do Empreendedor, onde empresários puderam expor e comercializar seus produtos, no intuito de fomentar a geração de renda e atrair a atenção da população para a sustentabilidade.

Luiz Sérgio de Oliveira, proprietário da empresa Lumini Energia Solar de Campo Grande, participou do evento e conta que a expectativa era agregar conhecimento e informação, para que a população tivesse mais conhecimento sobre os benefícios que a Energia Fotovoltaica está trazendo para o meio ambiente.

“Eu sempre tive um olhar diferenciado para o reaproveitamento e a sustentabilidade, meus pensamentos foram sempre de reaproveitar e nunca descartar. Quando surgiu a oportunidade de participar de um evento de apelo sustentável, não pensei duas vezes e reservei um espaço para a Lumini expor seus ideais, produtos e os benefícios para o meio ambiente da Energia Fotovoltaica (solar)”, enfatiza Sérgio.

Para o proprietário da empresa, a energia solar proporciona muito mais que economia. “Muitas pessoas acreditam que a Energia Solar é apenas um meio de economizar, mas estão equivocadas. Por exemplo, com a energia solar diminui-se o consumo de combustíveis fósseis na geração tradicional de energia que conhecemos e, com isso, nós, e o meio ambiente só temos a ganhar. Hoje já está fazendo diferença, no futuro trará ainda mais benéfico, vários estudos apontam isso”, afirma.

Apesar do evento ter acontecido em meio a uma pandemia, Sérgio avalia como positiva a participação da população. “A sensação que tenho é que o objetivo foi alcançado. A participação da população foi intensa. É muito importante essa interação e integração com outros segmentos voltados a sustentabilidade, onde o objetivo era a sustentabilidade e não somente a visão de lucros. Só posso dizer que estou extremamente satisfeito e realizado”, finaliza.

Durante os três dias foram descartados 10 quilos de tecidos, 18 quilos de latinhas de alumínio, 1 tonelada e 462 quilos de plástico, 320 quilos de vidro, 386 quilos de papel/papelão, 16 quilos de sucata de ferro, 13.160 pilhas/baterias, 1.350 lâmpadas, 1 tonelada e 700 quilos de lixo eletrônico.

Além disso, um aplicativo contabilizou em cenário real a emissão de 13.395 quilos de carbono gerado durante três dias. Para compensar esse quantitativo, seria necessária a plantação de 107 mudas de árvores, porém, foram doadas durante o evento 800 mudas frutíferas, ou seja, 86% a mais.

A segunda edição do evento cumpriu três, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 6 (água potável e saneamento: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos), 4 (educação de qualidade) e 12 (consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis).

O evento foi realizado pela Du Bem Produtos Sustentáveis com apoio do FAC, Semadur, Prefeitura de Campo Grande, Instituto Lixo Zero Brasil, Berpram e Linh, e organizado pela AC Festas e Djr Eventos.