Com apoio do Governo de MS, Campo Grande recebe a Supercopa Feminina de Futsal

Envolvendo as principais equipes do país, a sexta edição da Supercopa Feminina de Futsal será sediada em Campo Grande. A competição, que classifica o campeão para a Libertadores 2024, começa na quarta-feira (3) e segue até domingo (7). As partidas acontecem no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, com entrada gratuita.

A Supercopa é organizada pela CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão), com parceria local da FFSMS (Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul). O campeonato conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). Para o evento foi destinado R$ 258,6 mil do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

O torneio reúne clubes de topo do cenário do futsal nacional, dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao todo, de acordo com a CBFS, vão participar da Supercopa 132 atletas e cerca de 6,5 mil telespectadores acompanharão as partidas pelas plataformas digitais.

Mato Grosso do Sul será representado pela Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco), que está no Grupo A. O confronto de estreia será na quinta-feira (4), às 18 horas (horário de MS), contra as Leoas da Serra (SC). O grupo tem ainda Stein Cascavel (PR), atual campeão da Libertadores. A chave B é composta por Female (SC), Londrina (PR) e Taboão (SP) fecham o Grupo B.

“A Supercopa feminina é uma competição de alto padrão, com as equipes que se destacaram na última Taça Brasil de Clubes e vão garantir vaga na Copa Libertadores da América. É um privilégio para a Fundesporte poder fazer parte disso, esperamos que os sul-mato-grossenses prestigiem os jogos”, frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, Mato Grosso do Sul já se consolidou como uma das casas do futsal brasileiro. “Além de termos equipes de alto nível, como a Serc/UCDB, que nos representa nessa edição e participou da Liga Feminina de Futsal no ano passado, Mato Grosso do Sul vem recebendo competições de grande magnitude nos últimos anos. É com satisfação que recebemos a Supercopa e quem ganha são os espectadores, que terão o prazer de acompanhar grandes partidas no Guanandizão”.

Os jogos serão transmitidos pelo canal oficial da CBFS TV no YouTube (clique aqui para acessar) e pelo SporTV. A cerimônia de abertura da Supercopa Feminina acontece nesta quarta-feira (3), às 18 horas. Para quem quiser acompanhar presencialmente, a entrada no Guanandizão é gratuita.

Confira as partidas da fase classificatória, com horário no fuso de Mato Grosso do Sul:

1ª RODADA (3 DE ABRIL)

17h – Taboão (SP) x Londrina (PR)

18h – Stein (PR) x Leoas da Serra (SC)

2ª RODADA (4 DE ABRIL)

16h – Londrina (PR) x Female (SC)

18h – Serc/UCDB (MS) x Leoas da Serra (SC)

3ª RODADA (5 DE ABRIL)

16h – Female (SC) x Taboão (SP)

18h – Serc/UCDB (MS) x Stein (PR)

As semifinais serão disputadas a partir de sábado (6), às 15h. A final será no domingo (7), às 9h30. O campeão da Supercopa garante a vaga brasileira na Libertadores Feminina de Futsal, maior competição interclubes da América do Sul.