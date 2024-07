Com apoio do Governo de MS, curso nacional de voleibol capacita técnicos sul-mato-grossenses

Na manhã desta sexta-feira (19) teve início o “Curso Nacional de Treinadores de Voleibol de Quadra – Nível 2”, que continuará no sábado (20) e domingo (21). O curso é uma iniciativa conjunta do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).

Participam do curso 30 profissionais de Campo Grande e 62 técnicos das cidades do interior do estado. No ano passado, também em parceria com a CBV, foi realizado o Curso Nacional de Treinadores de Voleibol de Quadra – Nível 1, que capacitou técnicos para o nível escolar.

A parte teórica da capacitação foi realizada online de 1º a 11 de julho. Agora, o curso presencial capacita os professores de Educação Física de forma prática, sob a orientação de treinadores da CBV.

Os técnicos terão o direito de utilizar o título de treinador nacional no nível em que forem habilitados. Além disso, serão registrados como treinadores na sua Federação e na CBV, conforme as normas legais estabelecidas para o exercício da profissão.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, destacou que o curso é uma oportunidade única para os profissionais sul-mato-grossenses.

“Acredito que este evento é essencial para o aperfeiçoamento e treinamento dos treinadores, contando ainda com o alto nível dos professores que ministrarão os treinamentos. Nosso objetivo é fornecer subsídios e capacitar nossos técnicos de forma acessível, pois acreditamos que o conhecimento é o maior legado que podemos oferecer”.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, a capacitação de técnicos é fundamental para o desenvolvimento do esporte em Mato Grosso do Sul.

“O apoio e a parceria com a CBV são estratégicos para elevarmos o nível do voleibol no estado. Estamos oferecendo, por meio dessa capacitação de qualidade, oportunidades que valorizem nossos profissionais e contribuam para o crescimento do esporte local”.

Diretor da CBV e presidente da Comissão Nacional de Treinadores de Voleibol, Carlos Antônio Rios ressaltou a satisfação de concluir mais uma etapa do treinamento em parceria com o Governo do Estado.

“Este curso tem capacitado os treinadores da base, é um projeto inédito no Brasil. Há três anos fizemos o nível 1, agora estamos fazendo o nível 2. É a continuidade e, com certeza, daqui a dois anos vamos fazer o nível 3”.

“O objetivo é democratizar o conhecimento e levar mais oportunidades aos nossos professores que trabalham na base, nas escolas, para que tenham acesso a todo o desenvolvimento técnico e científico do voleibol nacional. Isso, com certeza, vai contribuir de forma significativa na performance, não só das nossas seleções de base, mas principalmente, daqui a um tempo, na seleção adulta, se Deus quiser”, completa Rios.

Leomar Soares, 50, treinador de voleibol em Campo Grande há 30 anos e técnico do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar) desde 2021, é professor na Escola Estadual Joaquim Murtinho.

“Considero que realizar o treinamento da CBV é uma oportunidade de se atualizar. Os atletas ganham muito porque, à medida que os técnicos se especializam e buscam conhecimento, a qualidade dos seus treinos melhora. Somos transferidores de conhecimento. E quanto mais atualização, quanto mais busca de conhecimento temos, mais qualidade oferecemos no nosso trabalho”, afirma Leomar.

A técnica de voleibol em Corumbá, Rosilene Ayala, 50, é treinadora na Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros. Ex-atleta de voleibol, a professora é apaixonada pela modalidade e busca garantir mais conhecimento na área.

“Trabalhei com voleibol na minha cidade por uns 10 anos. Depois, parei por 8 anos para assumir outra função, fora das quadras. Retornei ao voleibol há cerca de 3 anos e senti a necessidade de fazer o curso de nível 2 para obter mais conhecimento sobre a modalidade. Acho que este curso vai me ajudar a melhorar a qualidade dos meus treinos e a planejar melhor as atividades”.

O curso teórico tem carga horária de 52 horas, e a parte prática, 28 horas, totalizando 80 horas/aula. No domingo (21), último dia de curso, será aplicada prova teórica para avaliação dos candidatos. Os profissionais aprovados serão cadastrados pela CBV como Treinador CBV Nível 2.