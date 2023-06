Com apoio do Governo, judocas de MS disputam Campeonato Brasileiro Sub-18

Mato Grosso do Sul marcará presença no Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô com 20 atletas. A competição acontece no Rio de Janeiro (RJ) neste fim de semana, entre 2 e 4 de junho, com disputas na Arena Deodoro. A delegação sul-mato-grossense conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

De acordo com a CBJ (Confederação Brasileira de Judô), 369 judocas (174 mulheres e 195 homens) vão pisar no tatame da Arena, representando todas as unidades federativas. As lutas serão nas categorias de peso superligeiro, ligeiro, leve, meio-leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado.

Os judocas sul-mato-grossenses representam sete clubes: Associação Atlética Judô Futuro, Associação Desportiva Moura, Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande e Judô Clube Rocha/Rádio Clube (Campo Grande); Clube Sakurá de Judô e Associação Cano de Judô (Dourados); e Associação Yada de Judô (Itaporã).

As disputas começam no sábado (3), com todas as 16 categorias do individual acontecendo no mesmo dia. As primeiras lutas serão a partir das 8 horas (horário de MS) e a competição seguirá ao longo do dia com disputas de medalhas. Já o domingo (4) será reservado à competição por equipes mistas do Brasileiro Sub-18, com a participação de 17 estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Todas as lutas serão transmitidas ao vivo pelo Canal Brasil Judô, no YouTube (clique aqui para acessar).

Na última edição do Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô, sediado em Vitória (ES) em junho do ano passado, Mato Grosso do Sul conquistou cinco medalhas, sendo dois ouros e três bronzes. O desempenho garantiu ao estado a quarta colocação geral.

Confira todos os judocas sul-mato-grossenses que participarão do Brasileiro Sub-18 de Judô 2023:

Ana Carolina Ajala Spessoto – pesado (+70kg)

Ana Clara Pereira Leite Demarco – médio (-63kg)

Andrey da Silva Pissini Kuttert – superligeiro (-50kg)

Anielly Rodrigues Aguiar Gama – meio-pesado (-70kg)

Anna Beatriz Alegre Mendes – meio-leve (-48kg)

Artur Teixeira Correa – meio-leve (-60kg)

Elias Rodrigues Moreira Neto – leve (-66kg)

João Pedro dos Santos Gomes – meio-pesado (-90kg)

Kalebe Raphael da Silva Martins – médio (-81kg)

Marcos Paulo Corrêa da Silva – ligeiro (-55kg)

Maria Clara Barbosa Gomes – superligeiro (-40kg)

Maria Eduarda da Silva Chimenes – meio-médio (-57kg)

Mariana Piveta Giachini – médio (-63kg)

Mirella Santos de Souza – meio-médio (-57kg)

Nalbert dos Santos Lemes – meio-médio (-73kg)

Pedro Barbosa Doreto Silva – médio (-81kg)

Rafaela Rocha da Silva – leve (-52kg)

Thiago Henrique Soares- meio-médio (-73kg)

Vinicius Andrade Pacheco – pesado (+90kg)

Vitória dos Santos Martini – ligeiro (-44kg)

A delegação de Mato Grosso do Sul será comandada pelos técnicos Alessandro Nascimento (Judô Futuro), Camila Gebara (Clube Sakurá), Diogo Rocha (Judô Clube Rocha), Kely Yada (Associação Yada) e Marco Moura (Judô Moura).