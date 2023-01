Campo Grande vai receber, pelo segundo ano consecutivo, a primeira etapa da Copa Brasil de Paracanoagem. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) junto à federação da modalidade no estado (FCaMS), será realizado de 16 a 19 de março, no Parque das Nações Indígenas. A competição tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

“Mato Grosso do Sul tem se consolidado como um dos estados que mais investem e revelam atletas da canoagem e paracanoagem. Então, é com muito orgulho que recebemos pelo segundo ano consecutivo a Copa Brasil de Paracanoagem, com estrutura preparada para bem recepcionar os atletas e proporcionar um evento de alto nível”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

Segundo a CBCa, a capital sul-mato-grossense mais uma vez foi escolhida pois tem toda infraestrutura de aeroporto, rede hoteleira, restaurantes e transporte de qualidade, tudo próximo ao local da competição. Para o presidente da entidade, Rafael Girotto, o evento novamente terá grande sucesso. “No ano passado, realizamos em Campo Grande e só tivemos elogios. Vamos continuar avançando em levar as competições da canoagem brasileira para todas as regiões do Brasil para cada vez mais popularizar o nosso esporte”.

O diretor-geral da CBCa, Rodrigo Miranda, destaca que Campo Grande já se mostrou um local ideal para abrir o calendário nacional da paracanoagem. “Mato Grosso do Sul, em especial Campo Grande, tem o lago do Parque das Nações Indígenas, e a intenção da Confederação é que tenhamos como pontapé inicial de todos os anos Campo Grande como a primeira etapa de Copa Brasil. Temos apoio incondicional das autoridades locais e, isso mostra o quão grande a modalidade representa para Mato Grosso do Sul. Do estado já saíram campeões brasileiros, sul-americanos, mundiais e, inclusive, um medalhista paralímpico, que é o Fernando Rufino”.

Inscrições abertas

As inscrições para os canoístas estão abertas e seguem até 6 de março. As taxas são as seguintes: até 1º de março, o valor é de R$ 100,00 e de dia 2 a 6 de março, será de R$ 120,00 por atleta. De acordo com a CBCa, as inscrições são feitas exclusivamente pelas associações através do site SGE (www.sge.cbca.org.br), e não serão aceitas inscrições no dia e/ou local da competição. Somente atletas, bem como associações, com o cadastro regular poderão ser inscritos. Mais informações pelo telefone (41) 3083-2600.