Um dos mais afetados pela pandemia, o setor de eventos apresentou nesta quinta-feira (6), durante reunião com os vereadores na Câmara Municipal, uma proposta para a normatização do segmento em Campo Grande. A regulamentação da atividade conta com o apoio do vereador Otávio Trad, que tem acompanhado de perto as discussões entre empresário e poder público. “Obviamente sabemos que a retomada de eventos requer muito planejamento e biossegurança, o que não podemos é fechar os olhos para esse setor tão importante. Precisamos definir vertentes para que esse segmento continue o mesmo nos pós pandemia”, destacou o vereador. “Espero que com esse projeto Campo Grande se torne um exemplo”, concluiu.

Conforme a presidente da associação Campo Grande Destination, Camila Fernandes, o objetivo do setor é regularizar as atividades de acordo com o grau de risco da pandemia. “Queremos traçar regras e normas para que possamos trabalhar de forma permanente sem depender de decretos”, disse.

Segundo a proposta, a normatização seguirá o mapa situacional epidemiológico. Na bandeira cinza, grau extremo de risco, nenhum tipo de evento é autorizado, já na bandeira vermelha, os eventos são permitidos com apenas 40% da capacidade, por exemplo. A presidente da associação ainda destacou que a proposta prevê a classificação dos tipos de eventos. “A pandemia mostrou que existe uma falta de conhecimento e entendimento do que é setor de eventos, que foi visto apenas como festa e aglomeração”, detalha. Para exemplificar, ela apontou diferença de perfil de evento entre uma conferência e um show.

O titular da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Max Freitas, salientou que junto com a discussão há a preocupação com a saúde e a vida. “Essa regulamentação vem em um momento muito importante que é a vacinação e está sendo feita com muita cautela”, finalizou. Além dos vereadores, participaram da reunião a superintendente de fiscalização e gestão ambiental da Semadur, Gisseli Giraldelli; a auditora fiscal de meio ambiente da Semadur, Dayane Zanela Amorim Pirolo; a gerente comercial do Novotel Kika Costa e o empresário Luís Paulo.