Com aproximação de PSDB e MDB, Carlão pode pintar como vice de Adriane 

A possível aliança entre o PSDB e o MDB pode mudar drasticamente o cenário da disputa eleitoral em Campo Grande, tanto na corrida pela Prefeitura quanto pela Câmara Municipal de Campo Grande.

Conforme publicou O Jacaré, o ex-governador André Puccinelli, MDB, quer emplacar a filha, Denise Puccinelli, como vice na chapa de Beto Pereira, PSDB.

Nos bastidores do Paço e da Câmara Municipal, a aproximação do MDB e do PSDB é vista como uma sinalização de que o PSDB quer contar com o prestígio do ex-governador André Puccinelli na Capital. André foi prefeito por dois mandatos e está sempre liderando as pesquisas de intenção de voto.

Com isso, começou a circular nos bastidores boatos de que o Presidente da Câmara Municipal da Campo Grande, Carlão Borges, PSB, pode pintar como vice da prefeita Adriane Lopes, Patriotas.

Coincidentemente, em entrevista ao Capital Meio Dia na manhã desta segunda-feira, 15, Carlão disse que poderia compor em uma chapa com a prefeita. Carlão também já foi especulado como vice dos tucanos.

“A construção de participar de alguma chapa existe, sou amigo do Azambuja, sou amigo do Riedel, sou amigo do Beto Pereira, sou amigo da prefeita, posso ser vice dela, o meu partido tem aliança com o PT e posso compor com eles também”, disse Carlão.