Com “Arminha da Estrela” criminoso invade fazenda e faz mulheres reféns em Maracaju. O Homem entrou na propriedade e com o simulacro em punho exigiu dinheiro e a moto que estava no local. A Polícia foi acionado e encontrou o autor escondido dentro de um veículo com um facão, arma de brinquedo e drogas. Preso foi encaminhado a Delegacia de Polícia.