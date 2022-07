Mais um dia que ficará marcado na história da segurança pública de Mato Grosso do Sul. Mais 186 policiais penais tomaram posse na tarde desta terça-feira (26.07), tornando o concurso público da polícia penitenciária do MS, recordista em nomeações de um único certame com mais de mil aprovados nomeados. “Este dia foi muito esperado. Poder ver o sorriso no rosto dos novos policiais penais e saber que o nosso trabalho no parlamento gerou resultados , me faz pensar que estamos no caminho certo pelo povo de Mato Grosso do Sul. Parabéns aos novos policiais penais, a sociedade espera o trabalho de excelência de vocês”, frisou Coronel David.

Desde 2016 os aprovados no concurso aguardavam a tão sonhada nomeação. “Sou uma das aprovadas no concurso da Polícia Penal e só estou aqui hoje graças a determinação do deputado Coronel David, que não desistiu do nosso grupo, da família de remanescentes e por isso quero agradecer em nome de todos os aprovados e que temos muita admiração, respeito e gratidão pelo deputado Coronel David. Agora eu sou uma policial penal graças ao apoio do Coronel David”, diz Juliana Abdo.

Autor da PEC que criou a polícia em MS

Dia 08 de dezembro de 2021 foi um dia histórico para a segurança pública de Mato Grosso do Sul. Nesta data, a Assembleia Legislativa votou por unanimidade com 21 votos, em segunda discussão e votação ao Projeto de Emenda Constitucional 8/2019, de autoria do deputado estadual Coronel David, que criou a Polícia Penal em MS.

“A criação da Polícia Penal representou um dos maiores avanços no combate ao crime organizado e uma verdadeira revolução no sistema de execução penal brasileiro. Vencemos e fico feliz em fazer parte dessa conquista, pois estamos dando a devida importância para uma atividade extremamente perigosa e essencial. A Polícia Penal foi instituída nas forças de segurança do nosso Estado e continuaremos a luta para que as carreiras sejam reestruturadas, fortalecendo a categoria, beneficiando assim os nossos servidores da segurança e nossa sociedade em geral”, destacou Coronel David.