Mais de 4,2 mil pessoas receberam a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, dia 08 de abril, em Campo Grande. Além das unidades das unidades de saúde e locais fixos que funcionam durante a manhã e tarde, a Prefeitura abriu três pontos de imunização no período noturno. O Município recebeu uma nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde com 24.080 doses das vacinas Coronavac e Astrazeneca, o que possibilitou ampliar a vacinação dos idosos, com a inclusão de pessoas de 61 anos nascidas de janeiro a julho, além de dar continuidade a aplicação da dose de reforço no público elegível.

A vacinação no período noturno abrangeu exclusivamente os idosos, com atendimento concentrado nos drives Ayrton Senna e Albano Franco e no Centro de Vacinação Guanandizão. Em apenas cinco horas, foram 1.848 pessoas de 61 anos vacinadas. Hoje (09), será dada continuidade à aplicação da segunda dose em pessoas que se imunizaram entre os dias 19 e 22 de março ou estão com agendamento marcado entre os dias 9 e 22 de abril, além da vacinação de idosos com 61 anos completos nascidos de janeiro a julho.

A vacinação acontece em mais de 60 pontos espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos em horários específicos, conforme definido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A aplicação da segunda dose será realizada durante a manhã e tarde nos pontos relacionados e a vacinação dos idosos ocorrerá somente no período vespertino nos drives Ayrton Senna, Albano Franco, Centro de Vacinação Guanandizão e Seleta, de 13h às 17h.