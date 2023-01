Iniciou-se nesta segunda-feira, dia 09 de janeiro e segue até o dia 28 de abril de 2023, o período de realização do Censo Cadastral Previdenciário dos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul (RPPS/MS) e dos militares estaduais ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM/MS), realizado pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev-MS).

Com as opções de realização on-line e presencial, a atualização cadastral é obrigatória para os seguintes públicos: segurados, dependentes, aposentados e pensionistas dos órgãos, das autarquias e das fundações do Poder Executivo, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública vinculados ao RPPS/MS; militares estaduais, ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS e servidores ativos que estejam: cedidos, em autorização de exercício, em designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino, licenciados, afastados ou que, por qualquer motivo, estejam ausentes de suas atividades.

De acordo com a titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Ana Carolina Nardes, o censo é importante para atualizar e consolidar a base de dados cadastrais.

“O Censo é uma exigência de Lei Federal que determina que a unidade gestora deverá proceder a cada cinco anos o recenseamento dos seus segurados. O último levantamento foi realizado em 2016 e um novo deveria ocorrer em 2021, contudo, devido a pandemia de Covid-19 o prazo foi postergado. É indispensável que as pessoas que integram os grupos obrigatórios façam o recadastramento e deste modo a Ageprev poderá produzir um Cálculo Atuarial mais acurado possível”, pontua a secretária.

A realização do Censo on-line objetiva facilitar o acesso, permitindo que o registro ocorra sem a necessidade de se deslocar a uma das unidades físicas de atendimento.

“A modalidade virtual assegura celeridade e eficácia no processo de gestão de pessoas, solidificando o projeto de estabelecer uma pasta virtual a todos os servidores públicos do Estado, prezando pela proteção de dados”, esclarece a secretária Ana Carolina Nardes.

Para prestar esclarecimentos e auxiliar nos processos a Ageprev instalou postos de atendimento físico em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

Informações sobre os documentos necessários, dúvidas frequentes e pontos de atendimento estão disponíveis no site: www.censo.ms.gov.br.

Há ainda a possibilidade de sanar dúvidas pelo telefone: (67) 4042-1007 e pelo WhatsApp: (67) 99630-7481.