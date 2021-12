Contribuir para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Esta é a missão do deputado estadual Coronel David (sem partido), que destinou 280 mil em emendas parlamentares para diversos municípios no MS.

Para Amambai, R$ 100 mil reais foram destinados para a Prefeitura, onde R$ R$ 40.000,00 serão utilizados na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Casa do Trabalhador, que atende na intermediação de mão de obra, seguro-desemprego e carteira de trabalho. Os outros R$ 60.00,00 serão destinados para investimentos na saúde.

Para o município de Chapadão do Sul, região do Bolsão, Coronel David enviou R$ 60 mil reais na aquisição de um veículo com caçamba, para atendimento às atividades desenvolvidas pela secretaria municipal de esporte, juventude e lazer. Coronel David também colaborou no atendimento domiciliar dos pacientes impossibilitados de se locomover até as unidades de saúde, com aquisição de 10 bicicletas elétricas com R$ 40.000,00 destinados à Prefeitura de Figueirão, o que facilitará a vida daqueles que vivem naquele município.

Por fim, Coronel David enviou R$ 40.000,00 para Prefeitura de Antônio João e mais R$ 40.000,00 para Prefeitura de Maracaju, onde ambas usarão as emendas enviadas pelo parlamentar para a área de assistência social.

“Trabalho diariamente para o desenvolvimento do nosso estado, e acredito que as emendas destinadas a esses municípios, são de fundamental importância para esse objetivo. São 280 mil em recursos através de emendas parlamentares para auxiliar nas áreas de saúde, assistência social e infraestrutura. A população sul-mato-grossense pode acreditar que aqui tem um deputado participativo e preocupado com nosso povo,” afirmou David.