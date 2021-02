Surgida em março de 2014, foi uma das maiores Operações de corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil, colocando na cadeia personalidades importantes da vida pública nacional, porém, também foi marcada por polêmicas e contradições.

Mas nesta Quarta-feira (3), um comunicado publicado pelo MPF, diz que a operação no Paraná passa a integrar o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), dando continuidade aos trabalhos da Lava Jato. Com isso, dos quinze procuradores designados para a força-tarefa, cinco foram transferidos para o Gaeco para manter as atividades do grupo. São eles: Alessandro José Fernandes de Oliveira, Laura Gonçalves Tessler, Lucas Bertinato Maron, Luciana de Miguel Cardoso Bogo, Roberson Henrique Pozzobon.

Os outros dez procuradores permanecerão à disposição da Lava Jato para atuações eventuais até o dia 1º de outubro de 2021. Apesar disso, esses procuradores não terão ligação com o Gaeco, como seus demais colegas na força-tarefa.

Durante 6 anos, a Lava Jato no Paraná recuperou R$ 4,3 bilhões aos cofres públicos, dos quais R$ 3 bilhões foram destinados apenas à Petrobras. Nesse espaço de tempo, acumulou 79 fases, com 130 denúncias contra 533 acusados, tendo como consequência 174 pessoas condenadas. Em sua trajetória revelou escândalos, e foi um dos principais assuntos comentados no Brasil, e contribuiu na para manchar os governos petistas, onde colocou na cadeia o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. Segundo a acusação, o ex-presidente teria se beneficiado de 1,02 milhão. Esta foi de repercussão internacional e uma das que, questionou a lisura da Operação. As suspeitas são de que a operação teve ação de viés político e ilegal se fortaleceram após conversas entre os procuradores e também com o ex-juiz Sergio Moro – responsável pela condenação de Lula – serem reveladas pelo site The Intercept Brasil, em uma série de reportagens que ficou conhecida como Vaza Jato.

Após a atuação da Lava Jato e a prisão de Lula, O Juiz Sérgio Moro se tornou ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro (sem partido). O ex-juiz deixou o governo em abril de 2020, acusando Bolsonaro de tentar interferir na atuação da Polícia Federal.

A Lava-Jato ainda colocou na cadeia personalidades como o presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, os ex-governadores Sergio Cabral e luiz Fernando “Pezão”,.