O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON TL) iniciou o ano de 2022 realizando pesquisa e informando os três-lagoenses sobre a atualização do preço do teste de COVID-19 nos laboratórios do Município. Onze laboratórios da Cidade participaram da pesquisa de menor preço, independente de marca e, de acordo com o órgão, o Teste Rápido Antígeno COVID-19 (SWAB), conhecido popularmente como o teste do cotonete, pode ser encontrado de R$ 110 a R$ 200 e o Teste RT/PCR COVID-19 (SWAB) de R$ 150 a R$ 250.

Dos testes de sangue, o Rápido IgG/IgM pode ser encontrado de R$ 80 a R$ 160; o Sorológico IgG/IgM de R$ 100 a R$ 200 e o Anticorpo Neutralizante tem uma variação entre R$ 195 e R$ 290.

Para ter acesso pesquisa completa com os valores e a identificação dos laboratórios confira abaixo:

PESQUISA TESTE COVID19 2022 (1)