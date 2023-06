Com Auxílio Atleta, karatecas de Campo Grande disputam campeonato Brasileiro em Goiânia

Os campo-grandenses Guilherme Rocha e Rodrigo Nonato Braz vão disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê 2023 (Etapa Goiás), que será realizado de 15 a 18 deste mês, em Goiânia-GO. Os atletas foram beneficiados pelo Auxílio Atleta, da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), instituído por meio da Lei nº 6.754, de 20 de dezembro de 2021.

“Com o Auxílio Atleta conseguirei participar desta importante competição. Com o recurso poderei arcar com custos de hospedagem, passagem e alimentação. Graças ao auxílio, tenho certeza que conseguirei fazer uma boa competição”, destacou Guilherme.

O karateca pratica a modalidade há seis anos e vai competir na categoria sub 21, -75kg e pretende fazer kata (simulação de combate contra adversário imaginário) na categoria sênior. Na etapa do campeonato estadual deste ano, na mesma categoria, ele conquistou o primeiro lugar, tanto no kata, quanto na luta.

“Fui contemplado novamente com Auxílio Atleta que vai me ajudar muito. São muitos gastos, há um grande investimento a ser feito, desde deslocamento a uma alimentação adequada, sem esse apoio ficaria difícil”, pontuou Rodrigo Nonato Braz, que também disputará na categoria sub 21.

Em 2022, Rodrigo foi campeão na categoria júnior e vice-campeão na categoria sênior, durante o Campeonato Estadual, realizado em Rio Brilhante e terceiro colocado na categoria sênior (adulto) no Estadual, em Campo Grande.

“O Auxílio Atleta tem beneficiando muito nossos atletas e o esporte campo-grandense como um todo. O apoio financeiro é primordial para que possam se destacar e trazer títulos para a cidade”, frisou Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.

Auxílio Atleta

Para receber o recurso, o atleta deve ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir idade mínima de oito anos, residir no município há mais de um ano e estar em plena atividade esportiva para participar de competições.

O requerimento de concessão deverá ser apresentado à Funesp com até 60 dias de antecedência da competição. Devem ser anexados documentos que comprovam a condição de atleta, calendário do evento, relação dos gastos e comprovante de matrícula em instituição de ensino (para atletas menores de 18 anos).