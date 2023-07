Com aval de Janja, Jean Wyllys ganha cargo no governo Lula

O ex-deputado federal Jean Wyllys retornou ao Brasil depois de quatro anos de autoexílio e já foi agraciado com um cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Palácio do Planalto, o ex-parlamentar vai integrar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Wyllys deverá atuar em um cargo ligado à área de planejamento de comunicação, e não de produção de conteúdo. Sua nomeação deve ser oficializada nos próximos dias, segundo informou o Palácio do Planalto.

“O jornalista e escritor baiano Jean Wyllys passará a integrar a equipe do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta”, informou o Palácio. “Irá atuar como assessor no planejamento de comunicação do governo. A nomeação sairá noDiário Oficialda União nos próximos dias.”

O ex-deputado deixou o país em janeiro de 2019, quando renunciou ao terceiro mandato na Câmara dos Deputados, em razão de supostas ameaças de morte. Na ocasião, ele era filiado ao Psol do Rio de Janeiro. Agora, ele integra os quadros de militantes do PT, mesmo partido de Lula.

Wyllys voltou ao Brasil em 30 de junho, mesmo dia em que o Tribunal Superior Eleitoral concluiu o julgamento em que declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030.

Na semana passada, a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, publicou um vídeo com Wyllys no Palácio do Planalto. Ela comemorou o retorno do ex-parlamentar ao país.

“Olha com quem estou aqui, gente, estou muito emocionada, Jean”, disse Janja, que abraçou o político petista. “Seja muito bem-vindo. Essa é a tua terra, o Brasil é seu. E a gente está te recebendo de braços abertos.”