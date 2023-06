Com baixas em todos os grupos, IPPA segue em queda em maio

A queda esteve atrelada aos recuos observados em todos os grupos de alimentos: IPPA-Grãos (-10,7%), IPPA-Pecuária (-6,5%), IPPA-Cana-Café (-2,4%) e IPPA-Hortifrutícolas (-1,8%). No mês, observou-se que o IPA-OG-DI Produtos Industriais, calculado e divulgado pela FGV, caiu 2,9%, indicando que, de abril para maio, os preços agropecuários recuaram frente aos industriais da economia brasileira.

No cenário externo, houve queda de 2,7% dos preços internacionais dos alimentos, cujo índice é divulgado pela FAO, e baixa de 0,8% da taxa de câmbio oficial (US$/R$), divulgada pelo Bacen. De janeiro a maio, o IPPA/CEPEA acumulou queda de 11,5% em relação ao mesmo período de 2022 – superior à observada para o IPA-OG-DI Preços Industriais, de 2,0%. Na mesma comparação, verifica-se que os preços internacionais dos alimentos também acumularam baixa importante (-15,1%), enquanto a taxa de câmbio nominal situa-se 0,6% acima do patamar observado no mesmo período de 2022.