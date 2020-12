Os bandidos, de 24 e 27 anos, conduziam o Renault Logan, na BR 262, quando pararam na beira da estrada, devido a uma pane elétrica no veículo. Minutos após, durante fiscalização, os policiais abordaram os dois homens, que estavam dentro do veiculo parado. Os ocupantes do veiculo ficaram nervosos, e o homem de 27 anos ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pela PRF.

Aos policiais, o motorista, de 27 anos, acabou confessando tudo. Disse que o veículo havia sido roubado em Lagoa Santa (GO) e seria levado para ser vendido na Bolívia, país vizinho que faz divisa com Corumbá, no MS. Contaram ainda que pelo serviço receberia RS 600,00 cada.

Os dois foram presos em flagrante por furto de veículos e terão de se explicar com a Justiça.