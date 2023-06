Com chuva, colheita da safrinha de milho que chega a 4,7% no Centro-Sul

A colheita da safrinha de milho 2023 chegou na quinta-feira (15) a 4,7% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, contra 2,2% uma semana antes e 11,4% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. A maior parte dos trabalhos seguiu concentrada em Mato Grosso, mas as primeiras áreas do oeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Goiás começaram a ser colhidas.

As chuvas registradas em boa parte do Centro-Sul na semana passada, porém, limitaram o avanço das máquinas não apenas onde os trabalhos ainda estão começando, mas também em Mato Grosso. Problemas de qualidade causados pela umidade extra, entretanto, não foram registrados até o momento no estado. Além disso, as precipitações são bem-vindas pelas lavouras de todo o Centro-Sul, especialmente as que foram plantadas mais tarde.

O tempo mais chuvoso também impediu a formação de geadas no Paraná e em Mato Grosso do Sul, mas o fenômeno não está descartado na segunda quinzena de junho. Caso ele ocorra, perdas de produtividade ainda poderão ser registradas em áreas mais tardias de ambos os estados.

Produção

A AgRural estima a produção total de milho do Brasil na safra 2022/23 (primeira, segunda e terceira safras somadas) em recordes 127,4 milhões de toneladas. A produção da safrinha, que passará por nova revisão no fim de junho, é projetada em 97,9 milhões de toneladas.