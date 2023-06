Com cinco empresas selecionadas, Prefeitura avança na implantação de Cadastro Municipal de Drenagem

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Grande selecionou cinco empresas interessadas em mapear o sistema de drenagem da Capital. Elas fazem parte da lista curta, que foi feita a partir de um grupo com 13 inscrições nacionais e internacionais.

A consultoria em engenharia vai elaborar o Cadastro de Drenagem da Capital, prevendo a realização de simulação matemática de controle de inundação, levantamento topográfico e cadastral, elaboração de banco de dados e a implementação dos sistemas de monitoramento de suporte à decisão para rede de drenagem de águas pluviais urbanas de Campo Grande.

As empresas selecionadas já receberam o Termo de Referência dos trabalhos e o Edital. O próximo passo é a análise das propostas pela Comissão de Licitação, daquelas que manifestaram interesse.

Os serviços deverão ser iniciados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) à Consultora Contratada e terá como prazo final 180 (cento e oitenta) dias, que correspondem ao prazo de execução do serviço.

A importância do Cadastro

Segundo o engenheiro civil Marcos Antônio Moura Cristaldo, o maior impacto ambiental na atualidade, em Campo Grande, são os alagamentos. “O sistema municipal de drenagem urbana é composto de dois subsistemas: a macrodrenagem e a microdrenagem. Ocorre que esta infraestrutura que faz parte do saneamento básico de uma cidade, precisa ser quantificada, monitorada e ter um sistema de manutenção perene para que esse sistema de drenagem cumpra seu papel. É aí que entra o Cadastro de Drenagem”.

Com mais de 15 anos estudando sobre o assunto, Cristaldo explica que o cadastro é o mapeamento, com precisão, de cada infraestrutura da macrodrenagem (todos os leitos de rios e córregos, pontes, gabiões, canais de concreto, canais envelopados e outros) e da microdrenagem composta pelas bocas de lobo, pavimentação e outros. “O planejamento compreende na observação de eventos do passado, para entender o que ocorre no presente, para que o gestor possa enfrentar as situações futuras. O cadastro é peça fundamental para a implementação de um sistema de drenagem que permite ao gestor tomar decisões corretas, otimizando os recursos públicos”.

Neste sentido, o Cadastro de Drenagem é o principal instrumento que permite registrar de forma clara e objetiva, os eventos meteorológicos, compostos em: