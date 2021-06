Diante do colapso na saúde em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, o comitê do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia) atualizou o mapa de risco para covid e colocou 43 municípios em grau cinza, ou seja, risco extremo de contaminação. Conforme a SES (Secretaria Estadual de Saúde), essas cidades devem adotar o lockdown, o funcionamento apenas de serviços essenciais.

De acordo com o decreto publicado em Diário Oficial desta quinta-feira (10), levou-se em consideração pedido dos prefeitos realizado em reunião na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) em que os gestores pediram medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia no Estado, que ocupa há mais de uma semana o posto de estado com maior aumento percentual na média móvel de mortes do país.

O comitê destaca, ainda, a falta de leitos, considerando que em todas as regiões do estado há ocupação global acima de 90% para pacientes com SRAG/Covid. Dessa forma, o decreto endureceu as regras de classificação e colocou um grau mais alto de risco para os municípios.

Além disso, o decreto estabelece várias faixas de horários para o toque de recolher, conforme a classificação do município, da seguinte forma:

Bandeira amarela e laranja: a partir das 22h às 5h

Bandeira vermelha: 21h às 5h

Bandeira cinza: 20h às 5h

As alterações são válidas para o período entre 11 e 24 de junho. Veja o mapa completo abaixo: