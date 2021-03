O Sertanejo campo-grandense Paulo Sérgio, da dupla Paulo Sérgio e Santhiago foi internado nesta sexta-feira (5) na Clínica Campo Grande com Covid-19. O músico se encontra em estado grave. O seu pulmão está com 75% comprometido. Ele testou positivo para o coronavírus no último sábado (27) e estava em isolamento social. Na noite de quinta-feira (4) Paulo Sérgio sentiu falta de ar e foi internado. O parceiro da dupla pediu nas redes sociais aos amigos, fãs e seguidores que enviem suas orações e vibrações positivas.