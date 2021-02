CAMPO GRANDE/MS – A mulher atingida pela Covid-19, violentada por um enfermeiro no dia 5 de fevereiro no Hospital regional, terá investigação acompanhado pela OAB/MS. Ao falar sobre o assunto, a vitima, de 36 anos, chora e afirma: ”Ele (O enferemeiro) pode ter tirado minha dignidade, mas não me matou. Enquanto viver vou gritar o que ele fez”, diz a vitima.

A mãe da vitima, uma advogada, de 56 anos de idade, foi até a Delegacia de Atendimento a Mulher , acompanhada de um outro advogado e prestou depoimento.

Conforme informações, a mulher foi violentada quando o acusado, um enfermeiro, alegando que iria passar um óleo pelo corpo dela, sob justificativa que iria melhorar a respiração e evitar lesões, a violentou. Ele teria passado óleo nas costas dela e depois começou a tocar-la nas partes intimas. Mesmo sem forças ela teria reagido e se debateu. Em seguida o autor teria saído do Quarto.

O acusdado ja´tem histórico com mesmo comportamento, que motivaram sua demissão em dois outros hospitais da cidade. Conforme informações que a reportagem do Bocadopovonews obteve da direção do hospital, o acusado está afastado até que se conclua as investigações.