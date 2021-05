O quadro de saúde do Deputado Estadual Cabo Almi (PT) continua estável e médicos mantém expectativa de extubação. Mas o parlamentar continua intubado e respirando por meio de ventilação mecânica. Em nota enviada pela assessoria nesta quinta-feira (13), o Deputado continua “evoluindo muito bem” e a equipe médica acredita “que a extubação deve ocorrer em breve com toda segurança que se espera”. Cabo Almo foi diagnosticado com o coronavírus na semana passada e seu tratamento começou em casa. Devido a piora do quadro precisou ser internado na última sexta-feira (7).