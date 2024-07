Com crédito do CNA Fiagro produtor assistido pelo Senar/MS inicia piscicultura em Brasilândia

Os sonhos de Tadeu da Silva estão se tornando realidade no Assentamento Pedra Bonita, no município de Brasilândia. O produtor, que sempre focou seu trabalho na bovinocultura de leite, queria expandir os negócios, porém faltavam recursos. Com o crédito do CNA Fiagro, adquirido com apoio do Senar/MS, ele já está investindo em novas culturas, principalmente na criação de peixes. Essa é a história do #TransformandoVidas desta sexta-feira (26).

“Eu já tinha o projeto de fazer o tanque de peixes, mas não tinha o dinheiro. A oportunidade veio só depois que conversei com os técnicos do Senar/MS, tomei conhecimento do CNA Fiagro e consegui o crédito. Agora, vou ter a renda quando eu vender os peixes e ainda vou poder utilizar a água para irrigação. Só trouxe melhoria.”, explica Tadeu.

Além da implementação da piscicultura, que já tem centenas de alevinos, e da irrigação do pasto do gado leiteiro, o produtor sonha ainda mais alto com as melhorias que o crédito do financiamento pode proporcionar na propriedade. “Estou estudando para saber onde direciono o dinheiro que resta. Penso em comprar mais bovinos de leite ou investir mais na irrigação, porque até o final do ano pretendo plantar uma lavoura de milho. Sigo analisando para ver onde é melhor fazer esse investimento”, conta.

Vale destacar que a história de Tadeu com o Senar/MS começou bem antes da adesão ao CNA Fiagro. Primeiro veio a Assistência Técnica e Gerencial na bovinocultura de leite. “Em 2017 fiz o curso Negócio Certo Rural, comecei a me envolver mais, passei a ser atendido pelos técnicos e, e de lá pra cá, veio a transformação. No primeiro ano de experiência, passamos da produção de 30 litros leite por dia para 120 litros, sem precisar trocar animal, era o mesmo gado”, relembra.

“Eu via aquelas fazendas grandes nas reportagens de televisão em que as vacas produzem bastante leite e jamais pensava que eu chegaria naquele nível. Hoje tenho animal aqui que produz mais de 30 litros”, complementa o produtor.

E o que fica de tudo isso é a satisfação de que o legado está sendo mantido. A família de Tadeu saiu de Adamantina, interior paulista, quando ele e o irmão ainda eram crianças, com intenção de trabalhar em fazendas de Mato Grosso do Sul. Após muito esforço, o pai realizou o sonho de ter o sítio próprio.

Os anos passaram e o patriarca faleceu, deixando ao filho o sonho concretizado e o desejo de melhoria constante na propriedade.

“É uma responsabilidade que eu jamais esperava receber. Mas eu pretendo dar continuidade e tocar tudo o que meu pai passou anos para construir até onde Deus me der força e saúde para trabalhar”, finaliza Tadeu.

