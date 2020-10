Com a criançada em casa e com a chegada de um dos feriados mais esperados do ano, o Dia das Crianças, 12 de outubro, os riscos de acidente, principalmente para quem procura balneários, rios e piscinas para se refrescar, também aumentam.

Para evitar acidentes e garantir um feriado prolongado sem maiores preocupações, o Corpo de Bombeiros Militar recomendam cuidados especiais e, principalmente, devido à pandemia, manter as regras de biossegurança.

Confira abaixo as orientações para diversas situações, lembrando que o telefone de emergência dos Bombeiros é 193.

Afogamentos

a) Caso presencie um afogamento, só tente salvar a vítima caso seja habilitado e esteja em boas condições físicas para a ação; caso contrário, se for possível a aproximação, lance algum objeto flutuante (boia, isopor, prancha, etc) que ajude a vítima a flutuar ou que possa agarrar e ser tracionada para a margem (cordas, galhos com boa resistência, etc); b) Acione o guarda vidas ou o Corpo de Bombeiros Militar através do telefone de emergência “193”; c) Piscinas de clubes e condomínios devem possuir acessos restritos e placas com informações; d) Pais e/ou responsáveis devem dedicar atenção integral às crianças; e) A existência de guarda-vidas não substitui a atenção e responsabilidade dos pais e/ou responsáveis; f) Não faça uso de bebidas alcoólicas antes ou durante a permanência na água; g) Obedeça às orientações e determinações dos guarda-vidas; h) Respeite as sinalizações de alerta e proibição; i) Evite brincadeiras que coloquem a segurança em risco, tais como “briga de galo”, “caldo”, competições de apneia (segurar o fôlego), entre outras; j) Evite mergulhos “de ponta” em locais que não possuam conhecimento sobre a profundidade e relevo subaquático.

Orientações Diversas