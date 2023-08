Com diálogo e interlocução com lideranças políticas e comunitárias, Adriane Lopes traz mais investimentos para a Capital

A parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Campo Grande será reforçada, com a realização de obras nas sete regiões urbanas. A informação foi dada pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, ao participar de agenda nesta semana com a prefeita Adriane Lopes. “Continuamos a trabalhar para fazer com que as 7 regiões de Campo Grande recebam investimentos estruturantes, acho que a função fundamental de um governo é cuidar das pessoas”, afirmou ele, na solenidade de entrega da revitalização da Avenida dos Cafezais, executada por meio de convênio entre Estado e Município, com investimento de R$ 11,1 milhões.

E o próximo benefício a ser levado para os moradores da região é a iluminação da Avenida dos Cafezais, cuja licitação está sendo preparada. Barbosinha disse que será investido cerca de R$ 1 milhão para a implantação de um sistema de energia fotovoltaica. “Como o governador Eduardo Ridel e o vice Barbosinha falam, somos um governo digital, inclusivo e verde, então nada mais justo do que fazer uma iluminação pública moderna, com iluminação fotovoltaica, pois assim você não onera a Prefeitura, não vai gerar ônus ao município com a Cosip”, afirmou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo. Outra vantagem é que a administração municipal não terá que se preocupar com roubo de fios, que tem causado grande prejuízos.

“As parcerias constroem mais rápido o caminho da resolutividade. Em um ano estamos avançando, revitalizando 205 escolas, mudando a vida de 111 mil alunos da rede municipal de ensino, estamos trabalhando com determinação, com compromisso, trazendo para as pessoas aquilo que é o anseio delas, mudando a vida delas lá na comunidade, no bairro, não com o olhar do centro, mas com o olhar do bairro para o centro, trazendo a transformação”, disse a prefeita Adriane Lopes durante evento na Avenida dos Cafezais.

O vice-governador anunciou ainda que o Governo do Estado vai investir mais R$ 30 milhões em obras na região das Moreninhas, onde já estão sendo executados R$ 40 milhões na construção de novo acesso ao bairro. “Estamos dependendo apenas da desapropriação de uma área”. Barbosinha enfatizou que a forma que Adriane Lopes administra a Capital tem sido importante para o fortalecimento das parcerias.

“Essa capacidade de diálogo, de interlocução, é a grande característica da prefeita Adriane, mulher de fé, de família, trabalhadora, humilde, com sensibilidade de dialogar. Quando você dialoga você constrói. Quando falamos em governo municipalista, o que é a expressão do municipalismo? A expressão do municipalismo está na sua essência dialogar com as pessoas. Onde as pessoas vivem? Onde as pessoas moram? Onde as pessoas trabalham? É nos municípios. Quem mais dialoga com a população? O vereador, o deputado estadual, o deputado federal, as lideranças dos bairros. Quando você tem essa capacidade política de captar essa essência da compreensão das pessoas, usamos melhor os recursos públicos porque fazemos chegar para a população não aquela obra que o partido político entende que seja importante, mas aquela obra que do ponto de vista da população ela é importante”, explica Barbosinha.

Essa qualidade da chefe da Executivo Municipal da Capital fica evidente nas agendas que participa. Sempre tem as presenças de lideranças comunitárias e políticas. No evento na Avenida dos Cafezais, vereadores e o deputado federal Vander Loubet (PT), coordenador da bancada federal do Estado, estiveram presentes. Ele disse que está sendo feito estudo para a conclusão das obras na Avenida Ernesto Geisel, com recursos da ordem de R$ 200 milhões do Governo Federal. Adriane Lopes agradeceu o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Carlão. “Agradeço a parceria dele com Campo Grande. Muitas demandas têm vindo da Câmara, do olhar dos vereadores. Agradeço o empenho de vocês”.

E na solenidade na Avenida dos Cafezais, Adriane Lopes anunciou outra obra resultado da articulação com a bancada federal. A construção de uma ciclovia na Avenida Gury Marques ligando a Cafezais às Moreninhas, num trecho de 1,2 km e 5,7 km na Avenida Alto da Serra, desde o final da Rua Buenópolis até o começo da Rua Salomão Abdala. Investimento de R$ 1,2 milhão.

Na Avenida dos Cafezais foi duplicado trecho de 1,5 km entre a Avenida Gury Marques e a Rua Delegaado Hartmann, e o recapeamento de toda a extensão da via, até a Rua Engenheiro Paulo Frontin, acesso ao Los Angeles.