A manhã desta segunda-feira (13.12) não foi uma manhã qualquer. O deputado estadual Coronel David (sem partido) e Rodolfo Nogueira acompanharam o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), em uma rápida visita ao Mercado Municipal de Campo Grande, onde esteve ao seu lado comendo um tradicional pastel e recebendo o carinho de seus apoiadores.

A visita ilustre na Capital ocorreu após o cancelamento de sua participação no lançamento de pedra fundamental da ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. O avião presidencial iria pousar em Bonito, mas devido ao mau tempo no município turístico, a rota foi alterada para Campo Grande.

“Apesar da mudança de rota, foi importante a visita rápida do presidente Bolsonaro à nossa Capital. Bolsonaro é do povo e nada melhor que uma visita ao Mercadão, comendo um simples pastel com refrigerante para sentir de perto o carinho dos campograndenses e o apoio ao seu Governo. Aqui no MS Bolsonaro sabe que pode contar com a nossa população”, reforçou Coronel David, que estava também ao lado do gerente de Promoção Internacional de Projetos Especiais da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo), Rodolfo Nogueira.

Após sua ida ao Mercadão, Coronel David e Bolsonaro visitaram o CMO (Comando Militar do Oeste) para uma passagem rápida aos militares, sendo recebido pelo Comandante Militar do Oeste, General Fernando José Sant’ana Soares e Silva.

A Assessoria de Comunicação do presidente emitiu uma nota sobre o cancelamento da visita.

“A Secretaria Especial de Comunicação Social informa que a participação do Presidente da República na cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental para construção da Terceira Ponte Brasil-Paraguai, em Carmelo Peralta, foi cancelada devido a condições climáticas em Bonito (MS). Ainda há previsão de acontecimento do evento na data de hoje, porém sem a presença do Presidente Jair Bolsonaro, que se encontra na Base Aérea, de Campo Grande (MS), de onde retornará para Brasília.”.