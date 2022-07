Com diversos mandados de prisão e evadido do sistema prisional, S.O.C de 26 anos, foi preso neste domingo (17), em Campo Grande. Segundo a ocorrência, policiais civis lotados na DERF desenvolviam policiamento repressivo na região sul/sudoeste da cidade quando tiveram informações sobre o paradeiro do foragido.

A equipe localizou o bandido após uma série de diligências, no Bairro Jardim Nhá-Nhá. Ele foi preso e está à disposição da justiça. Conforme os policiais, o custodiado possui anterior envolvimento em série de crimes contra o patrimônio e, na sede da DERF. Ele foi indiciado por crime de roubo majorado consumado no dia 04/07/2022.