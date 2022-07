A Prefeitura de Campo Grande dá continuidade na vacinação contra a Covid-19 com aplicada da 1ª a 4ª dose. Mais de 40 locais estão abertos durante todo o dia para atendimento da população.

Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ampliou a vacinação para crianças de 3 a 4 anos de idade, após a liberação do uso do imunizante da Coronavac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Até o momento, cerca de 700 crianças nesta faixa etária jpa foram vacinadas.

A Sesau reforça a orientação para que os pais ou responsáveis façam o cadastro destas crianças pelo site de identificação prévia para evitar filas e agilizar o processo de vacinação.

Além das informações da criança, é necessário anexar dados e documentos do responsável por ela ou, caso este não possa acompanhá-la até uma unidade de saúde, a autorização para que a dose seja aplicada sob supervisão de outra pessoa também deve estar no cadastro.

Quem concluiu o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses e possui 12 anos ou mais está apto para receber o primeiro reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

Já o segundo reforço pode ser aplicado em toda a população que tomou a terceira dose há pelo menos quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 40 anos ou mais.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. O calendário com os locais pode ser consultado no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.