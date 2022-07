Disponível há quase duas semanas, a vacina contra a Covid-19 foi aplicada em apenas pouco mais de mil crianças entre 3 e 4 anos de idade residentes em Campo Grande. O imunizante está disponível para toda a população a partir desta faixa etária.

É necessário ficar atento aos intervalos e públicos alvos de cada dose. Para concluir o ciclo primário de imunização, a pessoa deve aguardar o prazo previsto pelos fabricantes da vacina para receber a segunda dose, que também está disponível para todos a partir de 3 anos de idade.

O primeiro reforço poderá ser aplicado em toda a população com 12 anos ou mais que tenha concluído o ciclo vacinal há pelo menos quatro meses, a única exceção são pessoas com 18 anos ou mais que tenham imunocomprometimento, para eles é necessário que tenha tomado as duas doses há 28 dias.

Um segundo reforço, ou quarta dose, também está sendo aplicado, este em pessoas de 35 anos ou mais, trabalhadores da saúde ou pessoas com 18 anos ou mais com imunocomprometimentos graves. Também é necessário que se faça o intervalo entre doses de quatro meses.

Influenza

A vacina da gripe também está disponível, essa em todas as unidades de saúde da Capital. Quem tem a partir de seis meses de idade poderá ser imunizado com a vacina contra Influenza, que protege contra três vírus que provocam a gripe.

A dose pode é entre 7h30 e 11h e das 13h às 16h45. Nas unidades que há horário estendido, a sala de vacina também tem o atendimento ampliado.

Somente neste ano, Campo Grande registrou 37 óbitos por Influenza durante um surto atípico da doença que aconteceu em janeiro e a preocupação é que, com a tendência de queda nas temperaturas, uma nova onda da doença se inicie.