Neste feriado prolongado da Proclamação da República, a Polícia Militar Ambiental (PMA) segue com as atividades de fiscalização para coibir a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul devido a Piracema – época em que os peixes sobem os rios para se reproduzir.

Com a utilização de drones para monitorar rios, cardumes e até possíveis pescadores, o esquema de fiscalização tem efetivo de 354 policiais nas 27 subunidades estabelecidas em 20 municípios.

O período de defeso dos cardumes que começou na bacia do Rio Paraná em 1° de novembro e no restante do Estado no dia 5 do mesmo mês termina em 28 de fevereiro.

Segundo a polícia, os pontos dos rios onde os peixes ficam mais vulneráveis à pesca predatória são as cachoeiras e corredeiras. Nesses locais, postos fixos com policiais 24 horas garantem o cumprimento da lei.

Uma das práticas da PMA é colocar policiais do setor de inteligência a paisana para identificar e prender eventuais pescadores que se arriscarem a praticar a pesca ilegal nesse período.

Em todo o período da Piracema, só é permitida a pesca de subsistência praticada por moradores ribeirinhos e na quantidade necessária para o consumo do dia.