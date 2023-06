Com eleição do MDB, Dr. Loester é o novo líder do partido na Câmara Municipal de Campo Grande

Após a convenção municipal do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) de Campo Grande, realizada na última sexta-feira (02), o vereador Dr. Loester, foi escolhido para representar o partido na Câmara Municipal de Campo Grande, respondendo agora como líder do MDB. Além disso, foi definida em consenso a recondução de Ulisses Rocha para a presidência do diretório municipal pelo terceiro mandato consecutivo.

Na ocasião, Dr. Loester afirmou a importância de representar o partido na Câmara Municipal. “Assumo essa responsabilidade com a certeza do que ela representa e ciente das obrigações que vem junto com ela. Eu já fui o líder do partido anteriormente, e para mim, é uma honra retornar a essa função”, destacou.

A Comissão Executiva Municipal do Partido ainda conta com a advogada Antonieta Amorim como primeira vice-presidente, o deputado estadual e médico veterinário Márcio Fernandes como segundo vice-presidente, o assessor parlamentar e advogado Djalma Santana ficou como secretário-geral, Dr. Paulo Siufi como secretário-adjunto, e o vereador Dr. Jamal que era o líder do partido na Casa de Leis, agora responde como tesoureiro.

Como suplentes da executiva estão 1º Dharleng Campos e 2º Carla Bernal. Como titulares do Conselho Fiscal estão Fabiano Reis, Victor Eugênio Tatão, Wilson Bellincanta e Jocilele Miquilini. Já como suplentes fiscais estão Cícero Chagas de Oliveira, Eliane Silva, Andreia Moura e Heitor Lefreve Filho.