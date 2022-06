As pessoas com deficiência intelectual atendidas pela Associação Juliano Varela, a partir de agora, passam a contar com atendimento odontológico gratuito. O espaço, onde foi montado um moderno consultório odontológico, foi construído com uma emenda parlamentar do deputado estadual Barbosinha (PP-MS) e equipado com uma cadeira odontológica doada pela Dra. Patrícia e equipamentos doados pelo TRE/MS.

O novo consultório conta com três dentistas especializados em pacientes com Necessidades Especiais (PNE) para fazer os atendimentos.

Estudos mostram que as pessoas com necessidades especiais têm até duas vezes mais chances de ter doenças bucais que a população tradicional, lembra o deputado. “A cada ano temos consolidado, ainda mais, a nossa parceria com a Associação Juliano Varela. São emendas, ações e a nossa presença que mostra o quanto essa causa também é minha, do meu mandato. Essas pessoas não são apenas especiais por conta de suas condições intelectuais, elas são especiais porque dia após dia vencem desafios e superam obstáculos sempre com um sorriso no rosto. As mães que também são acolhidas pela Juliano Varela recebem o devido apoio emocional. Me identifico muito com essa Associação pois levamos muito a sério o cuidado com o ser humano, com o bem-estar das pessoas e a minha parceria vai sempre continuar. Pode contar comigo! Meu caso de amor com essa linda história”, disse o deputado ao inaugurar o espaço nesta segunda-feira (27).

O coordenador da equipe, Dr. Wilson Bellincanta agradeceu ao deputado pelo investimento que vai proporcionar melhoria na saúde bucal dos alunos da Associação. “Não é apenas um recurso que chega. É a especialidade que ele atende. Agradeço não apenas como coordenador desta equipe, mas como profissional que tem no deputado toda dedicação, atenção e admiração por essas pessoas especiais. Vamos fazer atendimento odontológico preventivo, orientação sobre saúde bucal”, agradece.

O Dr. Wilson é o idealizador do projeto “Reciclando Sorrisos”, voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social que atende catadores de materiais recicláveis em Campo Grande.

Os atendimentos no consultório odontológico já podem ser agendados e acontecerão nas segundas e terças-feiras na unidade II da AJV, localizada na Avenida Marquês de Pombal, 2220 no bairro Tiradentes. O agendamento pode ser realizado através do telefone (67) 99844-4812.