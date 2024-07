Com emenda impositiva de Papy, Riviera Park ganha área de esporte e lazer

Um bairro que está em desenvolvimento e ainda é deficiente em muitas áreas, o Riviera Park ganha uma área de esporte e lazer após emenda impositiva do vereador Papy (PSDB), que destinou R$ 100 mil para a criação desse espaço para os moradores da região. As obras estão na fase final.

Segundo a proposta, será criada uma pista de caminhada com iluminação, um campo de futebol e academia ao ar livre em uma área verde, que fica na Rua Afluente.

“Desde o primeiro mandato eu discuto com os moradores as necessidades desse bairro. Em uma das visitas ouvi uma coisa que faz muito sentido: a construção de uma praça. Depois de conversar com os moradores, decidimos destinar uma emenda para tornar o sonho em realidade. Trabalhei na Câmara incansavelmente para conseguir o recurso para que essa obra acontecesse”, afirmou Papy.

Moradora no bairro há 5 anos, Edineusa Sanches tem um mercado na frente do local onde a praça está sendo construída e se sente muito grata em ver o primeiro benefício sendo realizado no bairro.

“Aqui no bairro não tem nada. Essa praça é o primeiro benefício para o bairro. O Riviera Park é bem carente em todos os aspectos. Ver o brilho no olhar das pessoas de como vai ficar bom é uma gratidão muito grande”, contou a empresária.

Segundo a moradora, além do bairro ganhar um local de esporte e lazer, também vai melhorar a segurança nas proximidades. “Nós temos um problema muito sério no bairro. Você anda pelo bairro e tem muito mato. Aqui na frente mesmo, o mato cobria uma pessoa e a gente não via do outro lado e isso me incomodava muito. Agora é uma visão muito linda”, completou Edineusa.

O Riviera Park faz parte da Região Urbana do Lagoa. Essa área de esporte e lazer é mais uma ação de Papy pelo bairro que também precisa de melhorias nas ruas, na iluminação pública. O vereador já apresentou inúmeras indicações, sendo muitas delas já atendidas para benefício da população.