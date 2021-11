Foi aprovado, em primeira votação, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (25), o Projeto de Lei 10.260/21, que institui a Campanha Permanente de Conscientização e Combate ao Capacitismo em Campo Grande. A proposta foi aprovada com uma emenda apresentada por pessoas com deficiência que contribuíram com a construção do texto e expande da campanha para o todos os órgãos municipais, o legislativo e as redes sociais. “Apresentamos o projeto, realizamos a audiência pública e ouvimos as entidades, associações e pessoas com deficiência para construir uma proposta”, relatou o parlamentar. “Durante todo esse processo ouvi o que tinham a dizer e aprendi que não devemos legislar sem a participação deles”, completou.

A discussão do projeto também contou com a participação especial da jornalista, influenciadora digital e mulher com deficiência, Sarah Santos, por meio de vídeo. ”Capacitismo é uma palavra nova, mas já muito falada e define o preconceito contra a pessoa com deficiência”, explicou. “E não é só uma palavra nova, mas é uma coisa muito difícil pela qual pessoas com deficiência passam desde sempre. E não é só a ofensa falada como uma piada, xingamento ou aquele tipo de ofensa expressa, mas o capacitismo também está em atitudes, na invisibilidade da pessoa com deficiência, na falta de acessibilidade e na negligência de acesso aos direitos”, completou.

O projeto prevê a instituição da Campanha Permanente de Conscientização e Combate ao Capacitismo na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Entre as ações previstas estão conscientizar, capacitar e informar educadores, alunos e demais profissionais no combate ao preconceito e a discriminação contra a pessoa com deficiência; promover seminários, palestras, reuniões, fóruns e debates relativos ao combate ao preconceito conta a pessoa com deficiência.

#PraCegoVer: Fotografia. Vereador Otávio Trad, visto de lado, da cabeça até a cintura, com máscara azul, camisa branca e terno preto. Ele está na Tribuna da Câmara, de frente para o Plenário. Ao fundo, em uma televisão suspensa, está passando o vídeo da jornalista Sarah Santos, mulher com deficiência, vista de frente, da cabeça até o busto, com cabelos castanhos escuro e franja. Fim da descrição.