Com emendas parlamentares do vereador Otávio Trad, academias ao ar livre são entregues na Capital

Com recursos federais garantidos pelo vereador Otávio Trad, por meio de emendas parlamentares do ex-deputado federal Fábio Trad e do senador Nelson Trad Filho, Campo Grande ganhará 31 academias ao ar livre e parquinhos infantis. Dessas 19 já foram entregues e vão beneficiar os moradores da Mata do Jacinto, Novos Estados, Nova Bahia, Estrela Dalva III e Portal Caiobá.

“É mais qualidade de vida para a população. Com essas academias vamos transformando nossa cidade, valorizando os bairros, levando às famílias para as praças”, ressalta o parlamentar.

ESTRUTURA – As academias e parquinhos estão sendo entregues pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). Os playgrounds são equipados com labirinto, balanço duplo, escorregador básico, gira-gira e balanço lambreta. Já as academias ao ar livre contam com esqui duplo, multiexercitador 6×1, simulador de caminhada duplo, voador peitoral de dorso adaptado, máquina abdominal adaptado, simulador de remo duplo e simulador de cavalgada duplo.