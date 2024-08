Com entrada gratuita, região da esplanada ferroviária de Campo Grande será palco da 4ª  Festa do 1º Festival No Bueiro

No sábado (10), Vexame Bar recebe mais uma edição do Festival que dá visibilidade para a dança

O No Bueiro, movimento que eleva a dança como destaque nos eventos noturnos de Campo Grande, chega com mais uma festa para fomentar a arte na cidade. A quarta edição do “1º Festival no Bueiro” acontece no próximo dia 10 de agosto, sábado, com muitas apresentações no entorno da esplanada ferroviária. Desta vez, o palco da dança será o Vexame Bar, localizado na avenida Calógeras, 3100, das 20h às 2h.

A entrada é gratuita, mas a organização ressalta que está recolhendo doações de itens de higiene básica que serão entregues ao Asilo São Joao Bosco (ASJB).

Só neste ano, o No Bueiro já organizou três edições do festival, e vem observando um público crescente, numa mistura de novos interessados pela dança e veteranos do evento.

Ao longo de seus dois anos de movimento, passou por outros pontos bem conhecidos da cidade, como Uata Hell, Capivas e o Quiçá Bar palco da sua última edição. Na ocasião, se apresentaram: Laís Almeida, Giu Maciel, Frantielly Kadhija, Tauanne Gazoso e Joca.

“Nossa parceira com bares conhecidos da cidade caminha com essa ideia de popularizar a dança, colocá-la num lugar de destaque junto à música, por exemplo, sempre tão presente. Normalmente as pessoas têm os palcos como ponto de referência pra assistir apresentações, mas a dança não se resume a isso. Ela é movimento, é vida, também integrar o público.”, destaca Maria Fernanda Figueiró, uma das idealizadoras do Festival.

Em cada evento se apresentam cinco artistas e dois DJs, que animam a pista durante os intervalos das apresentações. Nesta 4ª edição, a DJ Thammys, que se apresentou em cidades como Bonito, Corumbá e Dourados, e o DJ Julio Prodigy, agitador cultural do Hip-Hop e Skateboard em Campo Grande, serão os responsáveis por manter a pista quente entre cada apresentação.

Cultivando o caráter inclusivo, todas as edições do Festival No Bueiro contam com intérprete de libras e são realizadas em locais que possuem acessibilidade física.

O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo, viabilizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e é fruto do evento cultural “Rolê No Bueiro, um evento que também quer promover a cultura do estado de Mato Grosso do Sul. Uma parceria entre os artistas da dança Maria Fernanda Figueiró e Halisson Nunes, que juntos possuem uma empresa de produção cultural, realizadora do evento, denominada Manaká Cultural.

“Originalmente o projeto é de Campo Grande, mas já tivemos edições acontecendo no interior do estado, como Dourados, que tem um público jovem muito forte. Nossa intenção, ao levar o Festival para as pessoas, é gerar reflexões, como: ‘No Bueiro’ é o lugar da dança sul-mato-grossense? ‘No Bueiro’ é onde querem inserir os trabalhadores da cultura deste estado?”, relembrou Halisson.

Conheça os artistas que se apresentarão no próximo dia 10 de agosto

Grupo Sapicuá – Composto por estudantes do curso de Dança da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o grupo integra a linha de pesquisa Corpo, Leitura e Memória do Grupo de Pesquisa Poéticas e Educação em Dança (GPPED – UEMS/CNPq). O estudo se desenvolve sob a coordenação da Profa. Drª. Rosana Baptistella, que dialoga com Conceição Evaristo, Conceição dos Bugres, Chimamanda Ngozi Adiche, Luis Antonio Simas, Walter Benjamin, Manoel de Barros, entre outras e outros artistas, autoras e autores.

Luã Tachibana – Professor, arquiteto, ilustrador, dançarino e ator. Um experimentador das artes que explora diversas linguagens para expandir suas possibilidades criativas. Nos últimos quatro anos, tem se dedicado à investigação das danças, com foco especial no pole dance e nas danças sensuais.

Hera – Publicitária, atleta e artista versátil em todas as vertentes do pole e artes acrobáticas, com 16 anos de experiência. Inicialmente autodidata, hoje possui formação com renomados atletas, como Carlos França, tricampeão mundial de Pole Sport, e Rafaela Montanaro, tricampeã mundial. Participa de capacitações e competições nacionais, destacando-se no cenário das danças sensuais em Campo Grande. Conquistou o segundo lugar no campeonato mineiro de Poços de Caldas em 2018.

Casa Le Cinq – Considerada a 5ª casa de voguing de Mato Grosso do Sul, cheia de empoderamento e atitude, busca referência na alta costura francesa e mescla com o charme, criatividade e diversidade do Brasil. O nome Le Cinq vem remete aos 5 elementos do vogue femme, especialidade da casa. Em seu primeiro ano de criação, conquistou o coração da Cena Ballroom do estado. Com um visual marcante, a casa é destaque em categorias como Runway, Face, Hands Performance, Vogue Femme e Old Way.

Irineu Júnior – Graduado em Educação Física e pós-graduado em Dança, já atuou como intérprete-criador no Conexões Artísticas Matilha de 2014 a 2019, e na Cia Dançurbana de 2010 a 2023. Também integrou o Grupo Fulano Di Tal de 2021 a 2022, no espetáculo Outros Dois, e foi provocador cênico do espetáculo ‘Centrípeto’, de Sôma Cia de Dança. Além disso é o criador, coreógrafo e diretor dos grupos Armazém67 (2012) e Coletivo BigFieldCrew (2015). Atualmente é professor de Danças Urbanas pela Secretaria de Educação do Município desde 2016, também ministra workshops de House Dance e Coreografia em outras cidades do interior do estado e fora dele, já tendo passado por Brasília/DF, Rio Branco/AC, Cuiabá/MT, Corumbá/MS, Goiânia/GO, Nova Andradina/MS, entre outros.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL

10/08 – VEXAME BAR – Avenida Calógeras, 3100, das 20h às 2h

07/09 – EDEN BEER – Avenida Mato Grosso, 68, 18h às 23h