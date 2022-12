Com investimentos em moradias, infraestrutura urbana e acesso aos polos industrias, o Governo do Estado contribuiu para o desenvolvimento e expansão da economia de Paranaíba, cidade com mais de 42 mil habitantes, que fica perto da divisa com Minas Gerais e Goiás.

Desde 2015 a gestão atual já investiu R$ 140,3 milhões no município, em diferentes setores. Entre as obras de infraestrutura urbana se destacam recapeamento de diversas ruas (R$ 4,1 milhões) e pavimentação das vias Ruas Antônio Grande, Gerônima B. Grande, João G. de Moraes, João P. Batista, Limeira, Maria de L. Vilela, Wladislaw G. Gomes e 4 de Julho.

“Asfalto é como a gente, envelhece também. Os recursos serão usados para melhorar as condições das ruas de Paranaíba”, disse o governador Reinaldo Azambuja, ao se referir as obras de infraestrutura urbana para o município. Ele ressaltou o caráter municipalista da sua gestão, realizando parcerias com os municípios para a realização das obras. “ Essa é a dinâmica da administração, investindo em saneamento, habitação e infraestrutura”.

Também houve a implantação do acesso a empresa Latasa S.A, pela rodovia BR-158-MS (R$ 771,9 mil). Para melhor o tráfego local e o escoamento da produção, ainda foi entregue a ponte de concreto sobre o Rio Barreiro, que custou R$ 2 milhões.

Para realizar o sonho da casa própria, já foram entregues no município 224 moradias, tendo investimento de R$ 11,8 milhões pela Agehab (Agência de Habitação Popular de MS). Ainda teve 571 títulos fundiários repassados para população local. No campo do desenvolvimento econômico, empresários da cidade tiveram acesso a R$ 20,8 milhões por meio do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste).