Presente no lançamento da campanha de Rose Modesto ao Governo do Estado, Roberto Hashioka acompanhou o ato na presença de apoiadores, na manhã deste sábado (20), em Campo Grande.

Candidato a Deputado Estadual, Hashioka destacou que o apoio à Rose Modesto se deve à dinâmica da candidata e ao alinhamento de propostas. “A Rose é reconhecida por ouvir os anseios e as expectativas das pessoas. E esta também foi a dinâmica dos projetos que liderei quando fui prefeito, por isso sigo em apoio a este que considero o melhor projeto para MS”, frisou Hashioka.

O ex-prefeito de Nova Andradina também enfatizou que suas propostas para Assembleia Legislativa estão alinhadas com o desenvolvimento das regiões de todo Estado e principalmente com a população. “Na Assembleia queremos fazer ressoar os interesses dos municípios e principalmente, do sul-mato-grossense”, disse.