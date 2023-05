Com especialistas e gestores públicos, AGEMS reúne centenas em seminário que alinha regulação e desenvolvimento

Carlos Alberto de Assis recebeu o governador Eduardo Riedel, o presidente da ABAR, representantes dos demais poderes e estudiosos no debate que mostrou impactos e perspectivas do novo momento da regulação

Com centenas de participantes e as presenças de gestores responsáveis por decisões e execução das mais importantes políticas de desenvolvimento, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems) promoveu mais um debate que contribui para os projetos de modernização e crescimento sustentável de Mato Grosso do Sul.

De forma inovadora, a Agência desta vez trouxe o presidente da ABAR – Associação Brasileira de Agências de Regulação, Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides, entidade nacional que agrega reguladores municipais, estaduais e federais de todo o País.

O tema principal do seminário – “O Papel da Regulação na Construção de um Ambiente de Desenvolvimento” – está alinhado com o atual momento de atração de investimentos e fomento de projetos por todos os municípios no Estado. Por isso, a discussão reuniu junto ao diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis, o governador Eduardo Riedel, secretários de Estado, parlamentares, Tribunal de Contas e representantes de entidades não-governamentais.

As discussões foram enriquecidas com as participações também da especialista convidada Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, doutora em ciências econômicas; da procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia; do quadro técnico e os diretores da AGEMS, Iara Marchioretto, Rejane Monteiro, Valter da Silva e Matias Gonsales.