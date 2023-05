Com estoque baixo, Banco de Leite Humano do HRMS precisa de doações

O Banco de Leite Humano do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) opera com estoque baixo nesta semana que marca o

Dia Mundial de Doação do Leite Humano – 19 de Maio.

Conforme a nutricionista e responsável pelo setor, Fernanda Menezes Paraguaçu de Oliveira, atualmente o banco dispõe de cerca de 7 litros de leite pasteurizados, quantidade que seria suficiente para suprir a demanda por apenas um dia se alimentassem todos os bebês internados.

No mês passado foram coletados 60 litros de leite, quantidade inferior a adequada para atender a demanda mensal: 150 litros.

“A doação de leite é muito importante para os bebês que estão internados. O melhor leite que o bebê pode receber é o leite da própria mãe. Na falta do leite da própria mãe, a segunda melhor opção é o leite da doação, do banco de leite”, disse a nutricionista.

O leite humano contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos, além de ser rico em anticorpos que fortalecem o sistema imunológico e previnem infecções. Para bebês prematuros e com baixo peso, o leite humano é ainda mais crucial, pois auxilia no crescimento e na proteção contra doenças graves.

“Diante dessa situação, é crucial a mobilização da comunidade para aumentar a quantidade de doações e assegurar o bem-estar dos bebês que dependem desse valioso recurso”, concluiu a nutricionista.

Quem se interessar em doar deve entrar em contato com o Banco de Leite pelo número (67) 3378-2715.