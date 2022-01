A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, realizada pelo Ministério da Saúde no período de 12 de abril a 09 de julho de 2021, teve como objetivo a vacinação de grupos prioritários que foram previamente definidos pelo órgão buscando garantir o alcance da meta de cobertura vacinal de 90% nos grupos estabelecidos – índice que chegou a 76,7% até 30/12. Com o prorrogação da campanha, as sobras das vacinas foram destinadas a toda população a partir de seis meses de idade. Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 193.558 doses de vacinas contra a Influenza em estoque na rede de frio dos 79 municípios e mais 29 mil em estoque na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES.

Com os recentes registros de casos H3N2, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, coloca o à disposição doses remanescentes de vacina contra a Influenza para os 79 municípios, com o intuito de ampliar a oferta da vacina para toda a população geral, a partir de seis meses de idade, assim, prorrogando a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza enquanto durar os estoques nos serviços de saúde.

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destaca a importância da vacinação por parte da população. “É importante que aquelas pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose contra a Influenza, vacinem-se! A vacina está disponível para a população em geral, a partir de seis meses de idade. Então, quem ainda não tomou, procure uma unidade de saúde para se imunizar”.

“Possuímos 193.558 doses em estoque nos 79 municípios a disposição da população e mais 29 mil doses em estoque na nossa Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (CEVE) para suprir os municípios, caso necessitem. Por isso, reforço o convite à população geral acima de seis meses de idade a irem se vacinar, pois temos vacinas em estoque que está disponível dos municípios e de toda a população”, complementa Resende.

Para a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, a população precisa estar atenta. “Quem apresentar sintomas como dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, tosse, coriza, febre deve evitar comparecer aos locais de festividades de final de ano e procurar uma unidade de saúde”.

O assessor militar da Secretaria de Estado de Saúde, Coronel Marcello Fraiha, lembra que embora o Estado tenha registrando casos de Influenza. “A população não precisa entrar em pânico, mas precisa seguir todos os protocolos de biossegurança – como uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento físico, bem como, tomar a vacina contra a Influenza. Nós temos acompanhado a série histórica da Influenza desde 2009 no Estado, só no ano de 2016, 116 óbitos foram registrados e neste ano três foram registrados até o presente momento. É importante que a população se proteja”.

Desde o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o público-alvo estimado apto a receber o imunizante na Campanha de Vacinação era de 1.081.975 pessoas. Deste modo, o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, encaminhou para o Estado o quantitativo de 1.287.200 doses contra a Influenza, das quais 1.061.473 foram aplicadas até o dia 30 de dezembro de 2021.

Novos registros

A Secretaria de Estado de Saúde registra nesta quinta-feira (30), o terceiro óbitos por H3N2 e se solidariza com as famílias que infelizmente tiveram perdas acometidas pela Influenza. O novo caso, trata-se de uma mulher de 55 anos de idade, moradora na cidade de Dourados, com início dos sintomas no dia 23 de dezembro, dando entrada na UPA no dia 27 de dezembro, vindo a falecer na área vermelha da UPA no dia 28 de dezembro.

O primeiro óbito ocorreu no dia 21 de dezembro em Campo Grande. Trata-se de um jovem de 21 anos que deu entrada no CRS Nova Bahia no dia 20 de dezembro foi transferido para o HRMS, mas não resistiu. O segundo óbito foi registrado na terça-feira (28), no município de Corumbá. Trata-se de uma idosa de 76 anos, que estava internada na Santa Casa de Corumbá.

Os três casos foram analisados pelo Lacen MS e confirmados para Influenza A (H3N2).