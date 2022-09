Em reunião com estudantes de escolas estaduais de Campo Grande, a candidata a deputada federal pelo União Brasil, Michela Dutra, reforçou o seu compromisso em atuar pela educação de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados, atuando em políticas de investimento.

Os encontros reuniram formandos das Escolas Estaduais Blanche dos Santos Pereira e Profª Maria Rita de Cássia Pontes Teixeira. Pais e profissionais também estiveram presentes nas ocasiões.

Nas oportunidades, Michela destacou a importância do debate político com os jovens. “Diante do histórico político em nosso país, muitos adolescentes não se interessam sobre o tema, não confiam na mudança e não procuram se envolver com as propostas dos candidatos. Precisamos mudar este cenário. Os jovens serão os grandes protagonistas do nosso futuro próximo e são diretamente impactados pelas ações do estado”, disse.