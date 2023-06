Com eventos dedicados ao esporte e lazer, vereador Otávio Trad movimenta bairros da Capital

No sábado (04), a 4ª edição do projeto Manhã Esportiva movimentou o Poliesportivo da Vila Nasser. Jogos, aula de funcional, futebol, vôlei adaptado e muita diversão para criançada.

Já no domingo (05), aconteceu a ECO RUN 5K, primeira corrida de bairro de Campo Grande. Com mais de 400 inscritos, corredores movimentaram as ruas do Conjunto União. O trajeto passou por ruas e avenidas dos bairros Residencial União e Conjunto Oliveira.

“Nosso intuito é levar esporte e lazer para as famílias, principalmente no próprio bairro, valorizando assim os moradores, o comércio local e o melhor de tudo incentivando as atividades esportivas”.

Mirella Bernard

Assessora de Imprensa do Vereador